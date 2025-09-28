Совладелец «МЮ» включил Саутгейта в список тренеров на замену Амориму — talkSPORT

В последние недели совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф поддерживал прямой контакт с бывшим тренером сборной Англии Гаретом Саутгейтом. Англичанин включён в список специалистов на замену Рубену Амориму в случае его увольнения. Об этом сообщает talkSPORT.

По информации источника, «красные дьяволы» не хотят увольнять Аморима, однако в случае если они примут данное решение, то отправят португальского тренера в отставку до 1 ноября, чтобы выплатить ему более низкую сумму в качестве компенсации.

Аморим возглавил «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2024 года. После шести матчей чемпионата Англии его команда набрала семь очков и занимает 14-е место.

Саутгейт занимал должность главного тренера сборной Англии с 2016 по 2024 год. Под его руководством «три льва» два раза доходили до финала чемпионата Европы.

