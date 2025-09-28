Скидки
Главная Футбол Новости

ЦСКА — Балтика: стартовые составы команд на матч 10-го тура РПЛ 2025/2026, 28 сентября

ЦСКА — «Балтика»: стартовые составы команд на матч 10-го тура РПЛ-2025/2026
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 28 сентября, состоится матч 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся ЦСКА и «Балтика». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Стартовые составы команд.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Виктор, Мойзес, Дивеев, Алвес, Обляков, Гаич, Кисляк, Кармо, Мусаев.

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Андраде, Бевеев, Филин, И. Петров, Саусь, Пряхин, Титков, М. Петров, Оффор.

После девяти матчей чемпионата России красно-синие набрали 18 очков и занимают четвёртое место. Калининградская команда заработала 17 очков и располагается на пятой строчке.

В минувшем туре московская команда победила «Сочи» (3:1), а «Балтика» разделила очки с «Ростовом» (0:0).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Самые титулованные футбольные клубы России:

