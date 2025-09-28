Гильерме — о лимите: несправедливо, когда в российской команде играют одни иностранцы

Бывший вратарь сборной России и «Локомотива» Маринато Гильерме поделился мнением о потенциальном ужесточении лимита на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге. В августе министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв, говоря о планах по изменению данного лимита, сказал, что «оптимальным видим таргет «пять на поле, 10 в заявке».

«По поводу возможного ужесточения лимита на легионеров в РПЛ есть разные мнения, но я считаю, что самое главное, чтобы был баланс. На мой взгляд, несправедливо, когда в российской команде играют одни иностранцы. Должен быть баланс между легионерами и россиянами. Главное, чтобы была хорошая конкуренция — не только для русских ребят, но и для иностранцев», — приводит слова Гильерме «РБ Спорт».

Отметим, что на текущий момент клубы Российской Премьер-Лиги могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь легионеров.

Гильерме был натурализован и получил гражданство Российской Федерации в ноябре 2015 года. В составе сборной России вратарь принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в 13 из которых он отыграл «на ноль».

