«Барселона» — «Реал Сосьедад»: онлайн-трансляция матча 7-го тура Ла Лиги начнётся в 19:30

Сегодня, 28 сентября, состоится матч 7-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Барселона» и «Реал Сосьедад». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Алехандро Эрнандес. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После шести матчей чемпионата Испании сине-гранатовые набрали 16 очков и занимают второе место. Команда из Сан-Себастьяна заработала пять очков и располагается на 14-й строчке.

В минувшем туре команда Ханс-Дитера Флика победила «Овьедо» (3:1), а «Реал Сосьедад» выиграл у «Мальорки» (1:0).

