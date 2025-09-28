«Барселона» — «Реал Сосьедад»: онлайн-трансляция матча 7-го тура Ла Лиги начнётся в 19:30

Скидки
21:45 Мск
Барселона — Реал Сосьедад: онлайн-трансляция матча 7-го тура Ла Лиги 2025/2026 начнется в 19:30

Комментарии

Сегодня, 28 сентября, состоится матч 7-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Барселона» и «Реал Сосьедад». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Алехандро Эрнандес. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 7-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
После шести матчей чемпионата Испании сине-гранатовые набрали 16 очков и занимают второе место. Команда из Сан-Себастьяна заработала пять очков и располагается на 14-й строчке.

В минувшем туре команда Ханс-Дитера Флика победила «Овьедо» (3:1), а «Реал Сосьедад» выиграл у «Мальорки» (1:0).

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
