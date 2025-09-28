Президент «Ахмата» рассказал, что изменилось в команде после прихода Черчесова

Президент «Ахмата» Якуб Закриев поздравил грозненскую команду после победы в матче 10-го тура Мир РПЛ с «Акроном» (3:0), а также отметил влияние на неё главного тренера Станислава Черчесова.

«Прежде всего хотел бы поздравить игроков, тренерский штаб, болельщиков с очередной победой в чемпионате. После назначения Станислава Черчесова команда преобразилась, поверила в свои силы и возможности, появился результат. В этом большая заслуга главного тренера как наставника, как педагога, который нашёл к каждому игроку нужный подход.

Сейчас команда выходит на свои привычные позиции в верхней части таблицы. Будем стремиться преумножать успехи. У нас добротный тренерский штаб и футболисты, способные бороться за самые высокие места», — приводит слова Закриева «Матч ТВ».

«Ахмат» объявил о назначении 62-летнего специалиста на пост главного тренера 6 августа. Контракт Черчесова подписан на три года. За этот период грозненский клуб провёл семь матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых четыре раза одержал победу и три раза сыграл вничью. После 10 матчей РПЛ «Ахмат» набрал 15 очков и занимает седьмое место.

