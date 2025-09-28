Скидки
Новичок ЦСКА выбыл на две недели из-за ушиба колена, полученного на тренировке

Аудио-версия:
Комментарии

Глава медицинского штаба ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, что защитник Рамиро Ди Лусиано пропустит около двух недель из-за ушиба коленного сустава, полученного на тренировке перед матчем 10-го тура Мир РПЛ с «Балтикой». В этом сезоне 21-летний игрок провёл три матча за красно-синих.

«В матче с «Балтикой» недоступным по медицинским показаниям будет только Ди Лусиано. За несколько дней до сегодняшней игры он получил ушиб коленного сустава во время тренировки. Это контактная травма, лечение займёт ещё не менее двух недель. Будем информировать болельщиков о динамике лечения.

Все остальные ребята, включая Тамерлана Мусаева, у которого случился перелом носа в первом тайме матча с «Сочи», готовились в общей группе», — сказал Безуглов в видеоролике, опубликованном в телеграм-канале ЦСКА.

Ди Лусиано перешёл в ЦСКА из аргентинского «Банфилда» минувшим летом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

Комментарии
