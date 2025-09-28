«Челябинск» продлил беспроигрышную серию в Первой лиге, сыграв вничью с «Уфой»

«Челябинск» сыграл вничью с «Уфой» в матче 12-го тура Лиги Pari. Встреча, которая прошла на стадионе «Нефтяник» в столице Башкортостана, завершилась со счётом 0:0.

Команда Романа Пилипчука не проигрывает семь матчей подряд, челябинцы набрали 22 очка и располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице Первой лиги. «Уфа» под руководством Омари Тетрадзе с 11 очками идёт 13-й.

В следующем туре 6 октября «Челябинск» примет красноярский «Енисей», «Уфа» 4 октября сыграет дома с лидером чемпионата — костромским «Спартаком».

«Челябинск» по итогам сезона-2024/2025 вышел в Первую лигу, победив по сумме двух стыковых матчей астраханский «Волгарь». «Уфа» в минувшем чемпионате заняла 15-ю строчку и сохранила прописку в лиге.