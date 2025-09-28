Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Уфа — Челябинск, результат матча 28 сентября 2025, счёт 0:0, 12-й тур Первой лиги 2025/2026

«Челябинск» продлил беспроигрышную серию в Первой лиге, сыграв вничью с «Уфой»
Комментарии

«Челябинск» сыграл вничью с «Уфой» в матче 12-го тура Лиги Pari. Встреча, которая прошла на стадионе «Нефтяник» в столице Башкортостана, завершилась со счётом 0:0.

Россия — Лига PARI . 12-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
0 : 0
Челябинск
Челябинск

Команда Романа Пилипчука не проигрывает семь матчей подряд, челябинцы набрали 22 очка и располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице Первой лиги. «Уфа» под руководством Омари Тетрадзе с 11 очками идёт 13-й.

В следующем туре 6 октября «Челябинск» примет красноярский «Енисей», «Уфа» 4 октября сыграет дома с лидером чемпионата — костромским «Спартаком».

«Челябинск» по итогам сезона-2024/2025 вышел в Первую лигу, победив по сумме двух стыковых матчей астраханский «Волгарь». «Уфа» в минувшем чемпионате заняла 15-ю строчку и сохранила прописку в лиге.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
Материалы по теме
«Ротор» Бояринцева снова зажигает. Какие перспективы на возвращение Волгограда в РПЛ?
«Ротор» Бояринцева снова зажигает. Какие перспективы на возвращение Волгограда в РПЛ?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android