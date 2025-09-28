Ямаль восстановился от травмы и включён в заявку «Барселоны» на матч с «Реалом Сосьедад»

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль восстановился после травмы и включён в заявку сине-гранатовых на матч 7-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад», который состоится сегодня, 28 сентября. Об этом информирует пресс-служба «блауграны» на своей странице в социальной сети X.

13 сентября сине-гранатовые проинформировали о наличии у 18-летнего вингера дискомфорта в области паха.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в трёх матчах Ла Лиги, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

Чем уникален Ламин Ямаль: