«Реал» назвал 22 игрока, которые поедут на гостевой матч с «Кайратом» в Лиге чемпионов

«Реал» назвал 22 игрока, которые поедут на гостевой матч с «Кайратом» в Лиге чемпионов
Аудио-версия:
Стал известен состав мадридского «Реала» на выездной матч с «Кайратом» в матче 2-го тура Лиги чемпионов. Встреча состоится во вторник, 30 сентября, на стадионе «Центральный» в Алма-Ате. Начало запланировано на 19:45 мск.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Как сообщается на сайте испанского клуба, в состав вошли 22 футболиста, среди которых:

вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Хави Наварро;

защитники: Давид Алаба, Рауль Асенсио, Альваро Каррерас, Фран Гарсия, Дин Хёйсен, Давид Хименес;

полузащитники: Джуд Беллингем, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени, Арда Гюлер, Дани Себальос;

нападающие: Винисиус Жуниор, Эндрик, Килиан Мбаппе, Родриго, Гонсало, Браим Диас, Франко Мастантуоно.

В заявку не вошли травмированные защитники Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Трент Александер-Арнольд, Антонио Рюдигер и Ферлан Менди.

