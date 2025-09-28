Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Реал» назвал 22 игрока, которые поедут на гостевой матч с «Кайратом» в Лиге чемпионов

Стал известен состав мадридского «Реала» на выездной матч с «Кайратом» в матче 2-го тура Лиги чемпионов. Встреча состоится во вторник, 30 сентября, на стадионе «Центральный» в Алма-Ате. Начало запланировано на 19:45 мск.

Как сообщается на сайте испанского клуба, в состав вошли 22 футболиста, среди которых:

вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Хави Наварро;

защитники: Давид Алаба, Рауль Асенсио, Альваро Каррерас, Фран Гарсия, Дин Хёйсен, Давид Хименес;

полузащитники: Джуд Беллингем, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени, Арда Гюлер, Дани Себальос;

нападающие: Винисиус Жуниор, Эндрик, Килиан Мбаппе, Родриго, Гонсало, Браим Диас, Франко Мастантуоно.

В заявку не вошли травмированные защитники Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Трент Александер-Арнольд, Антонио Рюдигер и Ферлан Менди.