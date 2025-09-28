«Это, должно быть, шутка». Усэйн Болт — об игре «МЮ» в матче с «Брентфордом»

Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по лёгкой атлетике Усэйн Болт отреагировал на развитие событий в матче между «Брентфордом» и «Манчестер Юнайтед» в 6-м туре чемпионата Англии, в котором манкунианцы уступили со счётом 1:3. Ямайский атлет является болельщиком «красных дьяволов».

Сразу после второго гола «пчёл» в ворота «Манчестер Юнайтед» на 20-й минуте Болт на своей странице в социальной сети X написал: «Это, должно быть, шутка».

После забитого мяча форварда манкунианцев Беньямина Шешко на 26-й минуте ямаец написал: «Спасибо, Шешко».

По окончании матча Болт написал: «Не могу выделить одну вещь, в которой мы хороши...»

Материалы по теме Совладелец «МЮ» включил Саутгейта в список тренеров на замену Амориму — talkSPORT

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: