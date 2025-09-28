Скидки
Главная Футбол Новости

«Это, должно быть, шутка». Усэйн Болт — об игре «МЮ» в матче с «Брентфордом»

Комментарии

Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по лёгкой атлетике Усэйн Болт отреагировал на развитие событий в матче между «Брентфордом» и «Манчестер Юнайтед» в 6-м туре чемпионата Англии, в котором манкунианцы уступили со счётом 1:3. Ямайский атлет является болельщиком «красных дьяволов».

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
27 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
3 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Тьяго – 8'     2:0 Тьяго – 20'     2:1 Шешко – 26'     3:1 Йенсен – 90+5'    

Сразу после второго гола «пчёл» в ворота «Манчестер Юнайтед» на 20-й минуте Болт на своей странице в социальной сети X написал: «Это, должно быть, шутка».

После забитого мяча форварда манкунианцев Беньямина Шешко на 26-й минуте ямаец написал: «Спасибо, Шешко».

По окончании матча Болт написал: «Не могу выделить одну вещь, в которой мы хороши...»

