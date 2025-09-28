Скидки
Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Игрок «Локомотива» Ньямси: поздравил Дембеле с «Золотым мячом», он мне ответил

Аудио-версия:
Комментарии

Французский защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси рассказал, что поздравил соотечественника Усмана Дембеле с выигрышем «Золотого мяча».

«Я болел за Дембеле и был уверен, что он возьмёт «Золотой мяч». Когда это произошло, очень сильно радовался. Одно дело — ожидания, другое — реальность. Очень здорово, когда футболист, с которым ты вместе начинал, завоёвывает такую награду. Поздравил Усмана, написал сообщение. Он ответил», — сказал Ньямси в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В минувшем сезоне нападающий «ПСЖ» Дембеле принял участие в 53 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых он отметился 35 голами и 16 результативными передачами. В составе французского клуба нападающий стал чемпионом Франции, выиграл национальные Кубок и Суперкубок, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Дембеле: я лучший игрок мира? Громкие слова, для меня это ничего не значит

Луис Энрике поздравил Дембеле с выигрышем «Золотого мяча»:

