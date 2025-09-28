Талалаев — перед ЦСКА: «Балтика» — простая команда, вышедшая из Первой лиги

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от матча 10-го тура Мир РПЛ с московским ЦСКА.

«Мы простая команда, вышедшая из Первой лиги. Знаем, что умеем. Делаем, что получается. Ребята растут, постепенно развиваются. Но за один момент не преобразиться, не приобрести такой дух победителей, как есть у армейцев.

Надеюсь, что те сильные качества, что у нас есть, сегодня проявятся в игре. На мой взгляд, ЦСКА и «Краснодар» – самые играющие команды. Соперник будет пытаться сделать своё, выпустив против нас пять маленьких и быстрых игровичков, мы будем пытаться сделать своё, посмотрим, насколько это получится.

Выход Оффора в старте? Сколько соперник забил в первом тайме? 75% голов. Давайте сыграем во втором. Посмотрим, кто куда придёт», — сказал Талалаев в эфире телеканала «Матч Премьер».