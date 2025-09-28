Челестини рассказал, как ЦСКА следует играть в матче с «Балтикой» в РПЛ

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини отметил сильные стороны «Балтики» в преддверии очного матча команд в 10-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Также швейцарский специалист рассказал, как его команде нужно действовать в этой игре.

«Не так‑то просто вскрывать «Балтику». Они очень хорошо играют, компактно, интенсивно, организованно, очень хорошо обороняются. Они дают слишком мало возможностей играть между линиями, очень хороший персональный прессинг осуществляют, то есть очень сложный соперник. Конечно, нам нужно намного лучше владеть мячом, чтобы он ходил быстрее с фланга на фланг, делать это намного лучше, чем в последних двух матчах с ними», — сказал Челестини в эфире «Матч ТВ».

После девяти матчей чемпионата России красно-синие набрали 18 очков и занимают четвёртое место. Калининградская команда заработала 17 очков и располагается на пятой строчке.

В минувшем туре московская команда победила «Сочи» (3:1), а «Балтика» разделила очки с «Ростовом» (0:0).

