Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Челестини рассказал, как ЦСКА следует играть в матче с «Балтикой» в РПЛ

Челестини рассказал, как ЦСКА следует играть в матче с «Балтикой» в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини отметил сильные стороны «Балтики» в преддверии очного матча команд в 10-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Также швейцарский специалист рассказал, как его команде нужно действовать в этой игре.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Перерыв
0 : 0
Балтика
Калининград

«Не так‑то просто вскрывать «Балтику». Они очень хорошо играют, компактно, интенсивно, организованно, очень хорошо обороняются. Они дают слишком мало возможностей играть между линиями, очень хороший персональный прессинг осуществляют, то есть очень сложный соперник. Конечно, нам нужно намного лучше владеть мячом, чтобы он ходил быстрее с фланга на фланг, делать это намного лучше, чем в последних двух матчах с ними», — сказал Челестини в эфире «Матч ТВ».

После девяти матчей чемпионата России красно-синие набрали 18 очков и занимают четвёртое место. Калининградская команда заработала 17 очков и располагается на пятой строчке.

В минувшем туре московская команда победила «Сочи» (3:1), а «Балтика» разделила очки с «Ростовом» (0:0).

Материалы по теме
Талалаев — перед ЦСКА: «Балтика» — простая команда, вышедшая из Первой лиги

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android