ЦСКА — «Балтика»: команды не открыли счёт в первом тайме

Завершился первый тайм матча 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются ЦСКА и «Балтика». Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Иванов. После первого тайма счёт в игре 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После девяти матчей чемпионата России красно-синие набрали 18 очков и занимают четвёртое место. Калининградская команда заработала 17 очков и располагается на пятой строчке.

В минувшем туре московская команда победила «Сочи» (3:1), а «Балтика» разделила очки с «Ростовом» (0:0).

Самые титулованные футбольные клубы России: