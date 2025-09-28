Скидки
Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Экс‑капитан «Спартака» Глушаков назвал дату своего прощального матча

Бывший полузащитник сборной России, «Спартака» и «Локомотива» Денис Глушаков сообщил, когда состоится его прощальный матч.

«Друзья, всем привет. Хочу вас пригласить на свой прощальный матч 11 октября. В 16:30 на «Арене Химки» сойдутся две легендарные команды — «Спартак» Москва и «Локомотив» Москва. Я сыграю тайм за одну команду и тайм за другую.

Хочу вас поблагодарить за эти последние годы, 20 лет карьеры, которые я провёл на футбольном поле. За эти эмоции шикарные, которые вы мне дарили. Хочу вам просто сказать спасибо большое и увидеть вас всех. Помимо меня, будет ещё много, много легенд и «Спартака», и «Локомотива». Приходите, а мы вам подарим шикарную игру», — сказала Глушаков в видеообращении в своём телеграм-канале.

В течение карьеры 38-летний полузащитник играл за московскую «Нику», «Локомотив», «Спартак», «Ахмат», «Химки», «Пари НН» и другие команды.

Глушаков находился в системе «Локомотива» с 2005 по 2013 год. За этот период он принял участие в 161 матче во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и 14 результативными передачами. За красно-белых Глушаков играл с 2013 по 2019 год. Полузащитник провёл 173 матча во всех соревнованиях, где забил 23 гола и сделал 10 ассистов. Глушаков являлся капитаном «Спартака».

Самые титулованные футбольные клубы России:

