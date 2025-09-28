Защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов выразил надежду, что нападающий казанской команды Мирлинд Даку станет лучшим бомбардиром Мир Российской Премьер-Лиги. На текущий момент форвард забил восемь голов в 10 матчах. Столько же забил полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков.

«Даку — топ-форвард. Номер один! Согласен с Дзюбой. Я надеюсь и думаю, что он будет на первом месте среди бомбардиров в конце сезона. Будет обидно, если он покинет «Рубин». Но посмотрим. Пока он здесь», — сказал Кабутов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Действующее трудовое соглашение Даку с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

