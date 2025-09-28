Забарный стал пятым украинским футболистом, забившим гол в чемпионате Франции

Защитник «Пари Сен-Жермен» Илья Забарный стал пятым футболистом с Украины, который смог отличиться в чемпионате Франции. Вчера, 27 сентября, игрок забил дебютный мяч в игре 6-го тура Лиги 1 с «Осером» (2:0).

До Забарного в чемпионате Франции забивали следующие украинские футболисты:

Александр Заваров («Нанси») — 58 матчей, 10 голов;

Сергей Скаченко («Метц») — 27 матчей, 4 гола;

Руслан Малиновский («Марсель») — 20 матчей, 1 гол;

Павел Яковенко («Сошо») — 6 матчей, 1 гол.

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1 с 15 очками в шести играх. «Осер» располагается на 13-м месте в чемпионате Франции. У команды шесть набранных очков.