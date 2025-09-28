Забарный стал пятым украинским футболистом, забившим гол в чемпионате Франции
Защитник «Пари Сен-Жермен» Илья Забарный стал пятым футболистом с Украины, который смог отличиться в чемпионате Франции. Вчера, 27 сентября, игрок забил дебютный мяч в игре 6-го тура Лиги 1 с «Осером» (2:0).
Франция — Лига 1 . 6-й тур
27 сентября 2025, суббота. 22:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
2 : 0
Осер
Осер
1:0 Забарный – 32' 2:0 Бералдо – 54'
До Забарного в чемпионате Франции забивали следующие украинские футболисты:
Александр Заваров («Нанси») — 58 матчей, 10 голов;
Сергей Скаченко («Метц») — 27 матчей, 4 гола;
Руслан Малиновский («Марсель») — 20 матчей, 1 гол;
Павел Яковенко («Сошо») — 6 матчей, 1 гол.
«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1 с 15 очками в шести играх. «Осер» располагается на 13-м месте в чемпионате Франции. У команды шесть набранных очков.
