Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Забарный стал пятым украинским футболистом, забившим гол в чемпионате Франции

Комментарии

Защитник «Пари Сен-Жермен» Илья Забарный стал пятым футболистом с Украины, который смог отличиться в чемпионате Франции. Вчера, 27 сентября, игрок забил дебютный мяч в игре 6-го тура Лиги 1 с «Осером» (2:0).

Франция — Лига 1 . 6-й тур
27 сентября 2025, суббота. 22:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
2 : 0
Осер
Осер
1:0 Забарный – 32'     2:0 Бералдо – 54'    

До Забарного в чемпионате Франции забивали следующие украинские футболисты:

Александр Заваров («Нанси») — 58 матчей, 10 голов;
Сергей Скаченко («Метц») — 27 матчей, 4 гола;
Руслан Малиновский («Марсель») — 20 матчей, 1 гол;
Павел Яковенко («Сошо») — 6 матчей, 1 гол.

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1 с 15 очками в шести играх. «Осер» располагается на 13-м месте в чемпионате Франции. У команды шесть набранных очков.

Тренер «ПСЖ» Энрике отреагировал на дебютный гол Забарного за клуб
