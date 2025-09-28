Скидки
Вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия после операции выложил фото из палаты с Педри и Ольмо

Аудио-версия:
Вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия в социальной сети опубликовал пост после успешно перенесённой операции на колене. Голкипера в больнице навестили одноклубники Педри и Дани Ольмо.

Фото: Страница Жоана Гарсии в социальной сети

«Всё прошло отлично, кулес. С нетерпением жду возвращения! Спасибо за сообщения и поддержку», — написал Гарсия.

Ранее пресс-служба «Барселоны» сообщила, что Гарсия был прооперирован вчера, 27 сентября, в больнице Барселоны после разрыва внутреннего мениска левого колена. Время восстановления составит от четырёх до шести недель, в зависимости от динамики реабилитации.

Гарсии 24 года, он стал игроком сине-гранатовых минувшим летом. За этот период он принял участие в семи матчах во всех турнирах, в трёх из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение вратаря с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

