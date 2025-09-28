Защитник «Оренбурга» Зотов: все доверяют Владимиру Слишковичу

Защитник «Оренбурга» Георгий Зотов заявил, что в команде доверяют главному тренеру Владимиру Слишковичу, несмотря на 13-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.

«Все недовольны 13-м местом. Будем стараться в ближайших играх исправить ситуацию. Но ещё ничего не потеряно — всего лишь 10 матчей сыграно, все соперники очень близко. Мы будем постепенно подниматься из зоны стыков. Главное, что в раздевалке всё хорошо. Все доверяют Владимиру Слишковичу. Надеюсь, что в ближайших матчах мы внутри команды перестанем делать глупые ошибки и начнём набирать очки», — сказал Зотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.