Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Защитник «Оренбурга» Зотов: все доверяют Владимиру Слишковичу

Комментарии

Защитник «Оренбурга» Георгий Зотов заявил, что в команде доверяют главному тренеру Владимиру Слишковичу, несмотря на 13-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Оренбург
Оренбург
1:0 Глушенков – 22'     2:0 Глушенков – 34'     3:0 Соболев – 74'     4:0 Глушенков – 77'     4:1 Ценов – 83'     4:2 Камилов – 88'     5:2 Глушенков – 90+2'    

«Все недовольны 13-м местом. Будем стараться в ближайших играх исправить ситуацию. Но ещё ничего не потеряно — всего лишь 10 матчей сыграно, все соперники очень близко. Мы будем постепенно подниматься из зоны стыков. Главное, что в раздевалке всё хорошо. Все доверяют Владимиру Слишковичу. Надеюсь, что в ближайших матчах мы внутри команды перестанем делать глупые ошибки и начнём набирать очки», — сказал Зотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

