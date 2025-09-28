«Правильно воспринял критику». Сёмин — о покере Глушенкова в ворота «Оренбурга»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о четырёх голах нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (5:2).

«Покер Глушенкова меня не удивил, его для этого брали в «Зенит». Он талантливый футболист, имеет большой потенциал с хорошим пониманием игры. Думаю, он стал больше работать на команду и правильно воспринял критику, которая была по отношению к нему.

Максим показывает хороший футбол. Глушенков — один из лучших игроков РПЛ, вместе с Батраковым. Но лучшего игрока мы назовём после сезона», — приводит слова Сёмина Metaratings.

Глушенков перешёл в санкт-петербургский клуб из московского «Локомотива» летом 2024 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

