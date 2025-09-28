«Мы первые критикуем себя». Карвахаль — о разгромном поражении «Реала» в игре с «Атлетико»

Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль выразил сожаление в связи с разгромным поражением команды в матче 7-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (2:5). Футболист был заменён на 59-й минуте.
«Не тот результат, на который мы рассчитывали. Есть что улучшить, и мы первыми критикуем себя. Путь заключается в том, чтобы продолжать работать, учиться на ошибках и вернуться сильнее. У нас впереди большая часть сезона и много целей, которых нужно достичь», — написал Карвахаль в своём аккаунте в социальной сети.
После семи матчей чемпионата Испании «сливочные» набрали 18 очков и занимают первое место. «Барселона» с 16 очками проведёт свою игру сегодня, 28 сентября. Сине-гранатовые встретятся с «Реалом Сосьедад».
Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:
