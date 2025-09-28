Скидки
Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
«Мы первые критикуем себя». Карвахаль — о разгромном поражении «Реала» в игре с «Атлетико»

Аудио-версия:
Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль выразил сожаление в связи с разгромным поражением команды в матче 7-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (2:5). Футболист был заменён на 59-й минуте.

Испания — Примера . 7-й тур
27 сентября 2025, суббота. 17:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
5 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Ле Норман – 14'     1:1 Мбаппе – 25'     1:2 Гюлер – 36'     2:2 Сёрлот – 45+3'     3:2 Альварес – 51'     4:2 Альварес – 63'     5:2 Гризманн – 90+3'    

«Не тот результат, на который мы рассчитывали. Есть что улучшить, и мы первыми критикуем себя. Путь заключается в том, чтобы продолжать работать, учиться на ошибках и вернуться сильнее. У нас впереди большая часть сезона и много целей, которых нужно достичь», — написал Карвахаль в своём аккаунте в социальной сети.

После семи матчей чемпионата Испании «сливочные» набрали 18 очков и занимают первое место. «Барселона» с 16 очками проведёт свою игру сегодня, 28 сентября. Сине-гранатовые встретятся с «Реалом Сосьедад».

