Кармо — самый молодой иностранец в стартовом составе ЦСКА в РПЛ с 2007 года

Бразильский полузащитник Энрике Кармо стал самым молодым иностранцем в стартовом составе ЦСКА в чемпионате России с августа 2007 года, сообщается в телеграм-канале Opta Sports. На момент выхода на поле игроку исполнилось 18 лет 323 дня.

Самым молодым иностранным футболистом в старте ЦСКА в чемпионате России остаётся турок Джанер Эркин, который вышел с первых минут в матче с «Москвой» в августе 2007-го. Джанеру было 18 лет и 312 дней.

После девяти матчей чемпионата России красно-синие набрали 18 очков и занимают четвёртое место. В минувшем туре московская команда под руководством Фабио Челестини победила «Сочи» (3:1).