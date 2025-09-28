Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кармо — самый молодой иностранец в стартовом составе ЦСКА в РПЛ с 2007 года

Кармо — самый молодой иностранец в стартовом составе ЦСКА в РПЛ с 2007 года
Комментарии

Бразильский полузащитник Энрике Кармо стал самым молодым иностранцем в стартовом составе ЦСКА в чемпионате России с августа 2007 года, сообщается в телеграм-канале Opta Sports. На момент выхода на поле игроку исполнилось 18 лет 323 дня.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Перерыв
0 : 0
Балтика
Калининград

Самым молодым иностранным футболистом в старте ЦСКА в чемпионате России остаётся турок Джанер Эркин, который вышел с первых минут в матче с «Москвой» в августе 2007-го. Джанеру было 18 лет и 312 дней.

После девяти матчей чемпионата России красно-синие набрали 18 очков и занимают четвёртое место. В минувшем туре московская команда под руководством Фабио Челестини победила «Сочи» (3:1).

Материалы по теме
ЦСКА рвётся на чистое первое место в РПЛ! Но никак не может забить «Балтике». LIVE
Live
ЦСКА рвётся на чистое первое место в РПЛ! Но никак не может забить «Балтике». LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android