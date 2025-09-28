Скидки
Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Министр спорта РФ Дегтярёв уверен, что российские клубы вернутся в еврокубки

Министр спорта РФ Дегтярёв уверен, что российские клубы вернутся в еврокубки
Аудио-версия:
Комментарии

Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв уверен, что отечественные клубы вернутся к участию в еврокубковых турнирах в ближайшем будущем.

«Конечно, вернёмся. Мы никуда не уходили. Еврокубки пока закрыты, но мы вернёмся однозначно.

Нужно укреплять чемпионат, развивать молодых игроков. Методы поддержки развития игроков могут быть разные. Это могут быть стипендии и лимиты на легионеров. Сейчас играет восемь иностранцев. Моё мнение — лимит нужно ужесточать. Если мы плавно будем снижать число иностранцев на поле, клубы будут задумываться», — приводит слова Дегтярёва ТАСС, сказанные им журналистам на марафоне «Знание. Первые».

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) в феврале 2022 года отстранили российские команды от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

