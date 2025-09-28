Игорь Колыванов: Глушенков затмил всех бразильцев в «Зените»
Российский тренер Игорь Колыванов заявил, что Максим Глушенков затмил всех бразильских игроков «Зенита» своими результативными выступлениями. В минувшем матче 10-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» (5:2) россиянин оформил покер.
Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Оренбург
Оренбург
1:0 Глушенков – 22' 2:0 Глушенков – 34' 3:0 Соболев – 74' 4:0 Глушенков – 77' 4:1 Ценов – 83' 4:2 Камилов – 88' 5:2 Глушенков – 90+2'
«Болельщики, руководство и Максим довольны, что он вернулся в прежнюю форму. Глушенкову понадобилось немало времени для этого. Видно, что он с правильным менталитетом, отрабатывает, забывает и играет на партнёров. Ещё месяц назад говорили, что Максим не в лучшей физической форме. Но сейчас он выделяется. Глушенков затмил всех бразильцев», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Комментарии
