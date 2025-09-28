Скидки
Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Хави может возглавить «Аль-Иттихад» вместо уволенного Блана — Моретто

Хави может возглавить «Аль-Иттихад» вместо уволенного Блана — Моретто
Испанский специалист Хави является одним из кандидатов на пост главного тренера «Аль-Иттихада» после увольнения с этой должности Лорана Блана. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, на текущий момент между сторонами продолжаются переговоры. Однако Хави не единственный кандидат на пост главного тренера саудовского клуба.

Последним местом работы Хави была «Барселона». Испанец возглавлял сине-гранатовых с ноября 2021 года по июнь 2024 года. Под его руководством «блауграна» стала чемпионом Испании в сезоне-2022/2023 и выиграла Суперкубок страны. До работы в каталонском клубе Хави тренировал катарский «Аль-Садд».

