Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Канищев: победа «Зенита» над «Оренбургом» не показатель, с «Краснодаром» игры не было

Экс-футболист «Зенита» Александр Канищев высказался об игре сине-бело-голубых в матче 9-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром», где они победили со счётом 2:0. В субботу, 27 сентября, команда Сергея Семака разгромила «Оренбург» со счётом 5:2 в 10-м туре РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60'     0:2 Энрике – 88'    
Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Оренбург
Оренбург
1:0 Глушенков – 22'     2:0 Глушенков – 34'     3:0 Соболев – 74'     4:0 Глушенков – 77'     4:1 Ценов – 83'     4:2 Камилов – 88'     5:2 Глушенков – 90+2'    

«Нельзя сказать, что с «Краснодаром» у «Зенита» была фееричная игра. Больше просто повезло. Но везёт сильнейшим. Победа над «Оренбургом» же не показатель. Надо посмотреть, как «Зенит» будет играть с хорошей командой. С тем же «Краснодаром» не было игры. Так что сложно сказать, набирает ли команда форму. Но «Зенит» — фаворит чемпионата», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

