Канищев: победа «Зенита» над «Оренбургом» не показатель, с «Краснодаром» игры не было

Экс-футболист «Зенита» Александр Канищев высказался об игре сине-бело-голубых в матче 9-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром», где они победили со счётом 2:0. В субботу, 27 сентября, команда Сергея Семака разгромила «Оренбург» со счётом 5:2 в 10-м туре РПЛ.

«Нельзя сказать, что с «Краснодаром» у «Зенита» была фееричная игра. Больше просто повезло. Но везёт сильнейшим. Победа над «Оренбургом» же не показатель. Надо посмотреть, как «Зенит» будет играть с хорошей командой. С тем же «Краснодаром» не было игры. Так что сложно сказать, набирает ли команда форму. Но «Зенит» — фаворит чемпионата», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Самые титулованные футбольные клубы России: