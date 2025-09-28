Скидки
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Редактор Marca ответил на вопрос, привезёт ли «Реал» всех звёзд на матч с «Кайратом»

Редактор Marca ответил на вопрос, привезёт ли «Реал» всех звёзд на матч с «Кайратом»
Известный испанский журналист, редактор Marca Хуан Кастро отметил, что мадридский «Реал» привезёт всех своих здоровых звёзд в Казахстан на матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Кайратом», который состоится 30 сентября.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
«Хаби Алонсо привезёт в Казахстан всех своих звёзд из числа здоровых, потому что имеет массу потерь в обороне. Карвахаль, Рюдигер, Милитао, Менди — видите, сколько защитников травмированы!

Поражение в дерби 2:5 от «Атлетико» стало тяжёлым ударом для «Реала». Но это только начало сезона, и Мадрид остаётся лидером. Поэтому в команде все спокойны», — сказал Кастро в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Игрок «Кайрата» Сорокин: Алма-Ата в предвкушении матча с «Реалом», заряжены на результат

Реакция игроков «Кайрата» на выпадение «Реала» в Лиге чемпионов:

