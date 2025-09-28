Редактор Marca ответил на вопрос, привезёт ли «Реал» всех звёзд на матч с «Кайратом»

Известный испанский журналист, редактор Marca Хуан Кастро отметил, что мадридский «Реал» привезёт всех своих здоровых звёзд в Казахстан на матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Кайратом», который состоится 30 сентября.

«Хаби Алонсо привезёт в Казахстан всех своих звёзд из числа здоровых, потому что имеет массу потерь в обороне. Карвахаль, Рюдигер, Милитао, Менди — видите, сколько защитников травмированы!

Поражение в дерби 2:5 от «Атлетико» стало тяжёлым ударом для «Реала». Но это только начало сезона, и Мадрид остаётся лидером. Поэтому в команде все спокойны», — сказал Кастро в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Реакция игроков «Кайрата» на выпадение «Реала» в Лиге чемпионов: