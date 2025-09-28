Скидки
Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
21:45 Мск
Редактор Marca: в Мадриде ничего не знают о «Кайрате», но перелёт — проблема для «Реала»

Известный испанский журналист, редактор Marca Хуан Кастро заявил, что 12-часовой перелёт из Испании в Казахстан станет проблемой для мадридского «Реала» перед матчем 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Кайратом». Встреча состоится во вторник, 30 сентября, на стадионе «Центральный» в Алма-Ате. Начало — в 19:45 мск.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
«Долгий перелёт — это, конечно, проблема для «Реала». Поездка в Казахстан сопоставима с полётом в Мексику или Аргентину. Команда потратит очень много времени на перелёт туда и обратно.

В Мадриде ничего не знают о «Кайрате» — только то, что «Реалу» придётся очень далеко лететь. Это единственное, что беспокоит людей. Тем не менее болельщики уверены, что «Реал» должен без проблем выиграть», — сказал Кастро в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

