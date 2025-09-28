Шешко: обменял бы свой дебютный гол за «Манчестер Юнайтед» на три очка

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Беньямин Шешко поделился эмоциями после поражения манкунианцев в матче 6-го тура чемпионата Англии с «Брентфордом» со счётом 1:3. В этой игре словенский футболист забил первый гол за «красных дьяволов».
«Это мой первый гол в Премьер-лиге, но я бы обменял его на три очка. Очень недоволен вчерашним результатом, но, без сомнения, мы отыграемся. Мы «Манчестер Юнайтед», — написал Шешко в своём аккаунте в социальной сети.
Шешко перешёл в английский клуб из «Лейпцига» в минувшем августе. Согласно данным портала Transfermarkt, «Манчестер Юнайтед» приобрёл 22-летнего игрока за € 76,5 млн. Контракт Шешко с манкунианцами рассчитан до лета 2030 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и шестью результативными передачами.
