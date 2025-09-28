Скидки
Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

ЦСКА — Балтика, результат матча 28 сентября 2025, счет 1:0, 10-й тур РПЛ 2025/2026

ЦСКА в большинстве обыграл «Балтику» и единолично возглавил турнирную таблицу РПЛ
Комментарии

Завершился матч 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались ЦСКА и «Балтика». Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Иванов. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу красно-синих.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Дивеев – 90+5'    
Удаления: нет / Андраде – 83'

На 90+5-й минуте защитник ЦСКА Игорь Дивеев забил победный гол. Ранее, на 83-й минуте, защитник гостей Кевин Андраде получил красную карточку.

После 10 матчей чемпионата России красно-синие набрали 21 очко и занимают первое место. Калининградская команда заработала 17 очков и располагается на пятой строчке.

В минувшем туре московская команда победила «Сочи» (3:1), а «Балтика» разделила очки с «Ростовом» (0:0). В следующем туре ЦСКА встретится с московским «Спартаком» (5 октября), а «Балтика» — с махачкалинским «Динамо» (5 октября).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
