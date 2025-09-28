Дмитрий Кузнецов покинул пост главного тренера «БроукБойз» после вылета из Кубка России

Дмитрий Кузнецов покинул пост главного тренера «БроукБойз», сообщается в телеграм-канале медийного футбольного клуба.

«Дмитрий Кузнецов принял решение покинуть «БроукБойз». В матче с «Десяткой» клуб останется без главного тренера. Все подробности позже. Будем на связи», — говорится в сообщении.

Кузнецову 60 лет, он покинул пост главного тренера 2DROTS 7 июня, после чего в середине июля возглавил «БроукБойз». Вместе с «Броуками» он дошёл до четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, где его команда проиграла саратовскому «Соколу» со счётом 0:2.

В качестве тренера на профессиональном уровне Кузнецов работал в штабе «Нижнего Новгорода» «Рубина», казахстанского «Иртыша», «Гераклиона», клуба «Металлург-Видное». Наибольшую известность на этом посту он получил, возглавив 2DROTS в медийном футболе.