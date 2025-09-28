Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Кузнецов покинул пост главного тренера «БроукБойз» после вылета из Кубка России

Дмитрий Кузнецов покинул пост главного тренера «БроукБойз» после вылета из Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Дмитрий Кузнецов покинул пост главного тренера «БроукБойз», сообщается в телеграм-канале медийного футбольного клуба.

«Дмитрий Кузнецов принял решение покинуть «БроукБойз». В матче с «Десяткой» клуб останется без главного тренера. Все подробности позже. Будем на связи», — говорится в сообщении.

Кузнецову 60 лет, он покинул пост главного тренера 2DROTS 7 июня, после чего в середине июля возглавил «БроукБойз». Вместе с «Броуками» он дошёл до четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, где его команда проиграла саратовскому «Соколу» со счётом 0:2.

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
23 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Broke Boys
Окончен
0 : 2
Сокол
Саратов
0:1 Доля – 17'     0:2 Глойдман – 50'    
Удаления: Коробов – 68' / нет

В качестве тренера на профессиональном уровне Кузнецов работал в штабе «Нижнего Новгорода» «Рубина», казахстанского «Иртыша», «Гераклиона», клуба «Металлург-Видное». Наибольшую известность на этом посту он получил, возглавив 2DROTS в медийном футболе.

Материалы по теме
Вылет лидера Первой лиги, крах медиаклубов и гнев Смолова. Итоги 1/32 финала Кубка России
Вылет лидера Первой лиги, крах медиаклубов и гнев Смолова. Итоги 1/32 финала Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android