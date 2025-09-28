Скидки
Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Колыванов: «Локомотив» претендует на чемпионство, но где-то не хватает везения

Комментарии

Российский тренер Игорь Колыванов считает, что «Локомотив» является одним из претендентов на чемпионство, однако железнодорожникам не всегда хватает везения.

«Локомотив», ЦСКА, «Спартак» и то же «Динамо» будут составлять конкуренцию «Зениту» и «Краснодару». «Локомотив» даже когда играл вничью, пропускал на последних минутах. Сами упускали победу. Они тоже претендуют на чемпионство. Где-то не хватает просто везения. С тем же «Рубином» как сложилась игра. Команды набрали ход. Вы посмотрите на «Балтику», которая треплет нервы», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Самые титулованные футбольные клубы России:

