«Балтика» Талалаева потерпела первое поражение в сезоне РПЛ

Калининградская «Балтика» под руководством тренера Андрея Талалаева потерпела первое поражение в Мир РПЛ сезона-2025/2026. Сегодня, 28 сентября, балтийцы проиграли ЦСКА в 10-м туре чемпионата России со счётом 0:1, пропустив гол от Игоря Дивеева в компенсированное время.

В предыдущих девяти матчах РПЛ нынешнего сезона команда Талалаева ни разу не проиграла, четырежды победив и пять раз сыграв вничью. После поражения от ЦСКА «Балтика» с 17 очками располагается на пятой строчке турнирной таблицы.

При этом в Фонбет Кубке России у команды Талалаева три поражения в четырёх матчах группового этапа.

В следующем туре РПЛ 5 октября «Балтика» примет махачкалинское «Динамо».