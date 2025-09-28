«Балтика» Талалаева потерпела первое поражение в сезоне РПЛ
Калининградская «Балтика» под руководством тренера Андрея Талалаева потерпела первое поражение в Мир РПЛ сезона-2025/2026. Сегодня, 28 сентября, балтийцы проиграли ЦСКА в 10-м туре чемпионата России со счётом 0:1, пропустив гол от Игоря Дивеева в компенсированное время.
Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Дивеев – 90+5'
Удаления: нет / Андраде – 83'
В предыдущих девяти матчах РПЛ нынешнего сезона команда Талалаева ни разу не проиграла, четырежды победив и пять раз сыграв вничью. После поражения от ЦСКА «Балтика» с 17 очками располагается на пятой строчке турнирной таблицы.
При этом в Фонбет Кубке России у команды Талалаева три поражения в четырёх матчах группового этапа.
В следующем туре РПЛ 5 октября «Балтика» примет махачкалинское «Динамо».
