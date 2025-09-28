ЦСКА обратился к болельщикам после победы в матче с «Балтикой» с голом на 90+5-й минуте
ЦСКА в телеграм-канале поблагодарил болельщиков за поддержку в матче 10-го тура Мир РПЛ с «Балтикой», в котором красно-синие победили со счётом 1:0. На 90+5-й минуте гол забил защитник Игорь Дивеев.
Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Дивеев – 90+5'
Удаления: нет / Андраде – 83'
«Армейцы, благодаря вашей поддержке мы одержали важную победу! Спасибо, вы – лучшие болельщики в мире», — написано в публикации ЦСКА.
После 10 матчей чемпионата России красно-синие набрали 21 очко и занимают первое место. Калининградская команда заработала 17 очков и располагается на пятой строчке. В минувшем туре московская команда победила «Сочи» (3:1). В следующем туре ЦСКА встретится с московским «Спартаком» (5 октября).
