ЦСКА обратился к болельщикам после победы в матче с «Балтикой» с голом на 90+5-й минуте

ЦСКА в телеграм-канале поблагодарил болельщиков за поддержку в матче 10-го тура Мир РПЛ с «Балтикой», в котором красно-синие победили со счётом 1:0. На 90+5-й минуте гол забил защитник Игорь Дивеев.

«Армейцы, благодаря вашей поддержке мы одержали важную победу! Спасибо, вы – лучшие болельщики в мире», — написано в публикации ЦСКА.

После 10 матчей чемпионата России красно-синие набрали 21 очко и занимают первое место. Калининградская команда заработала 17 очков и располагается на пятой строчке. В минувшем туре московская команда победила «Сочи» (3:1). В следующем туре ЦСКА встретится с московским «Спартаком» (5 октября).

Материалы по теме Видео «Зарядили братьев на новый сезон». Баскетболисты ЦСКА посетили матч армейцев в РПЛ

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: