«По игре мы должны были больше забивать». Дивеев — о победе ЦСКА над «Балтикой»

Автор победного гола в ворота «Балтики», защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о победе в матче 10-го тура Мир РПЛ. Встреча на «ВЭБ Арене» завершилась со счётом 1:0, Дивеев отличился в компенсированное время.

«Здорово, что забил. Главное, что команда выиграла. По игре мы должны были больше забивать, больше моментов реализовывать. Надо было играть сразу, как играли с 15-й, 20-й минуты. Сначала начали играть в их футбол, за спину, торопились, не контролируя мяч. Поняли это, в перерыве друг другу подсказали, как должны действовать. Поэтому исход таков», — сказал Дивеев в видеоролике, опубликованном в телеграм-канале РПЛ.

После 10 матчей чемпионата России красно-синие набрали 21 очко и занимают первое место. Калининградская команда заработала 17 очков и располагается на пятой строчке. В минувшем туре московская команда победила «Сочи» (3:1). В следующем туре ЦСКА встретится с московским «Спартаком» (5 октября).