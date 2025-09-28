Акинфеев записал видеообращение с поля после победы над «Балтикой»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в видеоролике с поля «ВЭБ Арены» поблагодарил болельщиков после домашней победы над «Балтикой» в матче 10-го тура Мир РПЛ. Встреча завершилась со счётом 1:0, на 90+5-й минуте отличился Игорь Дивеев.

«Друзья, всех с победой! Думаю, интересный матч получился, тяжёлый. Как говорится, идём дальше. Команда с болельщиками воссоединилась. Вы самые лучшие болельщики у нас», — сказал Акинфеев в видеоролике в своём телеграм-канале. В конце видео защитник Данил Круговой крикнул «Three points!», что в переводе с английского означает «три очка».

После 10 матчей чемпионата России красно-синие набрали 21 очко и занимают первое место. Калининградская команда заработала 17 очков и располагается на пятой строчке. В минувшем туре московская команда победила «Сочи» (3:1). В следующем туре ЦСКА встретится с московским «Спартаком» (5 октября).