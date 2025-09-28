«Севилья» вырвала победу у «Райо Вальекано» в матче чемпионата Испании

«Севилья» одержала победу над «Райо Вальекано» в гостевом матче 7-го тура чемпионата Испании. Встреча, которая прошла на стадионе «Вальекас» в Мадриде, завершилась со счётом 1:0 в пользу андалусийцев.

Единственный мяч на 87-й минуте забил Акор Адамс, которому ассистировал Хосе Анхель Кармона.

На 90+8-й минуте красную карточку получил нападающий хозяев Серхио Камельо.

«Севилья» под руководством Матиаса Алмейды набрала 10 очков и поднялась на восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. «Райо Вальекано» не побеждает в чемпионате на протяжении шести матчей, команда Иньиго Переса с пятью очками располагается на 16-й строчке.

В следующем туре 5 октября «Севилья» примет «Барселону», «Райо Вальекано» в этот же день сыграет в гостях с «Реалом Сосьедад».