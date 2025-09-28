Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Райо Вальекано — Севилья, результат матча 28 сентября 2025, счёт 0:1, 7-й тур испанской Ла Лиги 2025/2026

«Севилья» вырвала победу у «Райо Вальекано» в матче чемпионата Испании
Комментарии

«Севилья» одержала победу над «Райо Вальекано» в гостевом матче 7-го тура чемпионата Испании. Встреча, которая прошла на стадионе «Вальекас» в Мадриде, завершилась со счётом 1:0 в пользу андалусийцев.

Испания — Примера . 7-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
0 : 1
Севилья
Севилья
0:1 Адамс – 87'    
Удаления: Камельо – 90+8' / нет

Единственный мяч на 87-й минуте забил Акор Адамс, которому ассистировал Хосе Анхель Кармона.

На 90+8-й минуте красную карточку получил нападающий хозяев Серхио Камельо.

«Севилья» под руководством Матиаса Алмейды набрала 10 очков и поднялась на восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. «Райо Вальекано» не побеждает в чемпионате на протяжении шести матчей, команда Иньиго Переса с пятью очками располагается на 16-й строчке.

В следующем туре 5 октября «Севилья» примет «Барселону», «Райо Вальекано» в этот же день сыграет в гостях с «Реалом Сосьедад».

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
Материалы по теме
Исторический провал «Реала» в дерби! Столько от «Атлетико» не пропускали 75 лет
Исторический провал «Реала» в дерби! Столько от «Атлетико» не пропускали 75 лет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android