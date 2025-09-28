«Динамо» Махачкала и «Сочи» не забили голов и сыграли вничью в 10-м туре РПЛ

Завершился матч 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и «Сочи». Игра проходила на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра выступил Иван Абросимов из Санкт-Петербурга. Матч закончился вничью со счётом 0:0.

После 10 матчей чемпионата России действующий чемпион России «Краснодар» идёт третьим в турнирной таблице, набрав 20 очков. Первое место у ЦСКА (21). Махачкалинцы располагаются на 12-й строчке с 10 очками, «Сочи» замыкает турнирную таблицу чемпионата с двумя очками.

В следующем туре «Динамо» сыграет с калининградской «Балтикой» 5 октября. В этот же день «Сочи» примет «Пари НН» из Нижнего Новгорода.