Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Динамо Мх — Сочи, результат матча 28 сентября 2025, счет 0:0, 10-й тур РПЛ 2025/2026

«Динамо» Махачкала и «Сочи» не забили голов и сыграли вничью в 10-м туре РПЛ
Комментарии

Завершился матч 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и «Сочи». Игра проходила на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра выступил Иван Абросимов из Санкт-Петербурга. Матч закончился вничью со счётом 0:0.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 0
Сочи
Сочи

После 10 матчей чемпионата России действующий чемпион России «Краснодар» идёт третьим в турнирной таблице, набрав 20 очков. Первое место у ЦСКА (21). Махачкалинцы располагаются на 12-й строчке с 10 очками, «Сочи» замыкает турнирную таблицу чемпионата с двумя очками.

В следующем туре «Динамо» сыграет с калининградской «Балтикой» 5 октября. В этот же день «Сочи» примет «Пари НН» из Нижнего Новгорода.

Календарь РПЛ 2025/2026
Турнирная таблица РПЛ 2025/2026
Материалы по теме
Дивеев внёс ЦСКА на первое место! На последних секундах прибил «Балтику» впервые в сезоне!
Дивеев внёс ЦСКА на первое место! На последних секундах прибил «Балтику» впервые в сезоне!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android