Талалаев — о поражении «Балтики»: только ЦСКА и «Краснодар» играют в похожее на футбол

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о поражении своих подопечных от ЦСКА (0:1) в 10-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, которое стало для калининградцев первым в РПЛ-2025/2026.

«Не легче от того, что впервые проиграли. Пока не осознал, что уступили. Ребята провели хорошую игру. ЦСКА и «Краснодар» сейчас две единственные команды, которые играют во что-то похожее на футбол. Неприятно проигрывать на последних минутах, но после такого же поражения в Кубке нам это дало толчок. Сегодня играли без цельности во втором тайме, но мы прятали игроков, которые были на жёлтых. Андраде не успели спрятать, готовили замену, но не успели», — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 10 матчей чемпионата России футболисты ЦСКА набрали 21 очко и занимают первое место. Калининградская команда заработала 17 очков и располагается на пятой строчке.