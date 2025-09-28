Скидки
Главная Футбол Новости

Рома — Верона, результат матча 28 сентября 2025, счет 2:0, 5-й тур Серии А 2025/2026

«Рома» обыграла «Верону» благодаря голу Довбика в 5-м туре Серии А
Комментарии

Завершился матч 5-го тура итальянской Серии А, в котором встречались столичная «Рома» и «Верона». Команды играли на стадионе «Олимпико» (Рим, Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Эрманно Феличани. Матч завершился победой хозяев поля со счётом 2:0.

Италия — Серия А . 5-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Рома
Рим
Окончен
2 : 0
Верона
Верона
1:0 Довбик – 8'     2:0 Соуле – 79'    

Счёт в матче открыл нападающий «Ромы» Артём Довбик на восьмой минуте встречи. Во втором тайме форвард Матиас Соуле увеличил преимущество своей команды на 79-й минуте.

После этой игры в активе «Ромы» стало 12 очков. Римляне поднялись на второе место в турнирной таблице Серии А. «Верона» набрала три очка после пяти игр и располагается на 16-й строчке.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
