«Рома» обыграла «Верону» благодаря голу Довбика в 5-м туре Серии А

Завершился матч 5-го тура итальянской Серии А, в котором встречались столичная «Рома» и «Верона». Команды играли на стадионе «Олимпико» (Рим, Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Эрманно Феличани. Матч завершился победой хозяев поля со счётом 2:0.

Счёт в матче открыл нападающий «Ромы» Артём Довбик на восьмой минуте встречи. Во втором тайме форвард Матиас Соуле увеличил преимущество своей команды на 79-й минуте.

После этой игры в активе «Ромы» стало 12 очков. Римляне поднялись на второе место в турнирной таблице Серии А. «Верона» набрала три очка после пяти игр и располагается на 16-й строчке.