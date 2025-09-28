«Астон Вилла» одержала первую победу в сезоне АПЛ, переиграв «Фулхэм»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершён матч 6-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Астон Вилла» (Бирмингем) и «Фулхэм» (Лондон). Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали «вилланы». Встреча состоялась на стадионе «Вилла Парк» (Бирмингем). В качестве главного арбитра матча выступил Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир).

Рауль Хименес вывел гостей вперёд на третьей минуте, Олли Уоткинс на 37-й минуте сравнял счёт. Джон Макгинн на 49-й минуте обеспечил хозяевам поля преимущество, а на 51-й минуте отличился Эмилиано Буэндия.

После этой игры «Астон Вилла» с шестью очками находится на 16-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. «Фулхэм» с восемью очками располагается на 10-м месте.

В следующем туре «вилланы» 5 октября примут на своём поле «Бёрнли», «дачники» 3 октября сыграют в гостях с «Борнмутом».