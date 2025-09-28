Скидки
Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Астон Вилла — Фулхэм, результат матча 28 сентября 2025, счет 3:1, 6-й тур АПЛ 2025/2026

«Астон Вилла» одержала первую победу в сезоне АПЛ, переиграв «Фулхэм»
Аудио-версия:
Завершён матч 6-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Астон Вилла» (Бирмингем) и «Фулхэм» (Лондон). Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали «вилланы». Встреча состоялась на стадионе «Вилла Парк» (Бирмингем). В качестве главного арбитра матча выступил Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир).

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
3 : 1
Фулхэм
Лондон
0:1 Хименес – 3'     1:1 Уоткинс – 37'     2:1 Макгинн – 49'     3:1 Буэндия – 51'    

Рауль Хименес вывел гостей вперёд на третьей минуте, Олли Уоткинс на 37-й минуте сравнял счёт. Джон Макгинн на 49-й минуте обеспечил хозяевам поля преимущество, а на 51-й минуте отличился Эмилиано Буэндия.

После этой игры «Астон Вилла» с шестью очками находится на 16-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. «Фулхэм» с восемью очками располагается на 10-м месте.

В следующем туре «вилланы» 5 октября примут на своём поле «Бёрнли», «дачники» 3 октября сыграют в гостях с «Борнмутом».

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
