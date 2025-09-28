Талалаев: последние шесть матчей у ЦСКА ни одной победы без пенальти или удаления
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о результатах ЦСКА после поражения от армейцев (0:1) в 10-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Калининградцы завершали матч вдесятером из-за удаления защитника Кевина Андраде на 83-й минуте.
Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Дивеев – 90+5'
Удаления: нет / Андраде – 83'
«Поздравляю ЦСКА с победой, но в последних матчах без пенальти и удалений — ни одной победы. Надо задуматься. Чего-то сверхзапредельного по качеству я не увидел», — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
После 10 матчей чемпионата России футболисты ЦСКА набрали 21 очко и занимают первое место. Калининградская команда заработала 17 очков и располагается на пятой строчке.
