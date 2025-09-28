Талалаев: последние шесть матчей у ЦСКА ни одной победы без пенальти или удаления

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о результатах ЦСКА после поражения от армейцев (0:1) в 10-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Калининградцы завершали матч вдесятером из-за удаления защитника Кевина Андраде на 83-й минуте.

«Поздравляю ЦСКА с победой, но в последних матчах без пенальти и удалений — ни одной победы. Надо задуматься. Чего-то сверхзапредельного по качеству я не увидел», — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 10 матчей чемпионата России футболисты ЦСКА набрали 21 очко и занимают первое место. Калининградская команда заработала 17 очков и располагается на пятой строчке.