Александр Мостовой: ЦСКА аукнется осечка в Ростове в конце сезона РПЛ

Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой высказался об игре московского ЦСКА после матча 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 1:0.

«ЦСКА на протяжении всего матча владел инициативой и преимуществом. Победа — плод игры, которую они показывают. «Балтика» больше думала об обороне. Было несколько контратак. ЦСКА заслуживал победы больше. Вот была только непозволительная осечка в Ростове. Она аукнется им в конце чемпионата», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ЦСКА проиграл «Ростову» на выезде в 8-м туре РПЛ со счётом 0:1. После 10 матчей москвичи набрали 21 очко и возглавляют турнирную таблицу чемпионата России.