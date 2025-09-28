Скидки
Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой: ЦСКА аукнется осечка в Ростове в конце сезона РПЛ

Александр Мостовой: ЦСКА аукнется осечка в Ростове в конце сезона РПЛ
Комментарии

Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой высказался об игре московского ЦСКА после матча 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Дивеев – 90+5'    
Удаления: нет / Андраде – 83'

«ЦСКА на протяжении всего матча владел инициативой и преимуществом. Победа — плод игры, которую они показывают. «Балтика» больше думала об обороне. Было несколько контратак. ЦСКА заслуживал победы больше. Вот была только непозволительная осечка в Ростове. Она аукнется им в конце чемпионата», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ЦСКА проиграл «Ростову» на выезде в 8-м туре РПЛ со счётом 0:1. После 10 матчей москвичи набрали 21 очко и возглавляют турнирную таблицу чемпионата России.

