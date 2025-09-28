Круговой: ЦСКА будет стараться удержать первое место РПЛ в дерби со «Спартаком»

Футболист ЦСКА Данил Круговой высказался о предстоящем дерби со «Спартаком» в рамках 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют в воскресенье, 5 октября, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.
— Дальше дерби со «Спартаком». Удержите первое место?
— Будем стараться.
— Где Круг, там чемпионство?
— (Смеётся).
— Ощущения от первого места забыты? Насколько приятно?
— Спокойно пока, сдержанно. Не делаем акцент на этом, — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
В 10-м туре РПЛ ЦСКА победил калининградскую «Балтику» (1:0) и поднялся на первое место в турнирной таблице. Калининградцы остались на пятой строчке с 17 набранными очками.