Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
Футбол Новости

Круговой: ЦСКА будет стараться удержать первое место РПЛ в дерби со «Спартаком»

Футболист ЦСКА Данил Круговой высказался о предстоящем дерби со «Спартаком» в рамках 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют в воскресенье, 5 октября, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
— Дальше дерби со «Спартаком». Удержите первое место?
— Будем стараться.

— Где Круг, там чемпионство?
(Смеётся).

— Ощущения от первого места забыты? Насколько приятно?
— Спокойно пока, сдержанно. Не делаем акцент на этом, — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В 10-м туре РПЛ ЦСКА победил калининградскую «Балтику» (1:0) и поднялся на первое место в турнирной таблице. Калининградцы остались на пятой строчке с 17 набранными очками.

