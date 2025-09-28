Скидки
Главная Футбол Новости

Защитник ЦСКА Дивеев: первое место в голове не держу

Защитник ЦСКА Дивеев: первое место в голове не держу
Комментарии

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о лидерстве команды в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги после победы над «Балтикой» в 10-м туре чемпионата России со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Дивеев – 90+5'    
Удаления: нет / Андраде – 83'

«Первое место в голове не держу. Но победа — главное, по игре мы должны были побеждать. Идём от игре к игре, а там видно будет», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После 10 матчей чемпионата России красно-синие набрали 21 очко и занимают первое место. В минувшем туре московская команда победила «Сочи» (3:1). В следующем туре армейцы встретятся с московским «Спартаком», игра состоится 5 октября.

Дивеев внёс ЦСКА на первое место! На последних секундах прибил «Балтику» впервые в сезоне!
Комментарии
