Защитник ЦСКА Дивеев: первое место в голове не держу

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о лидерстве команды в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги после победы над «Балтикой» в 10-м туре чемпионата России со счётом 1:0.

«Первое место в голове не держу. Но победа — главное, по игре мы должны были побеждать. Идём от игре к игре, а там видно будет», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После 10 матчей чемпионата России красно-синие набрали 21 очко и занимают первое место. В минувшем туре московская команда победила «Сочи» (3:1). В следующем туре армейцы встретятся с московским «Спартаком», игра состоится 5 октября.