Защитник ЦСКА Дивеев: первое место в голове не держу
Поделиться
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о лидерстве команды в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги после победы над «Балтикой» в 10-м туре чемпионата России со счётом 1:0.
Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Дивеев – 90+5'
Удаления: нет / Андраде – 83'
«Первое место в голове не держу. Но победа — главное, по игре мы должны были побеждать. Идём от игре к игре, а там видно будет», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
После 10 матчей чемпионата России красно-синие набрали 21 очко и занимают первое место. В минувшем туре московская команда победила «Сочи» (3:1). В следующем туре армейцы встретятся с московским «Спартаком», игра состоится 5 октября.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 сентября 2025
-
18:35
-
18:35
-
18:35
-
18:32
-
18:23
-
18:18
-
18:16
-
18:15
-
18:12
-
18:11
-
18:03
-
18:01
-
18:00
-
17:58
-
17:48
-
17:45
-
17:42
-
17:39
-
17:37
-
17:36
-
17:34
-
17:30
-
17:30
-
17:25
-
17:25
-
17:23
-
17:19
-
17:16
-
17:09
-
16:58
-
16:53
-
16:47
-
16:44
-
16:40
-
16:40