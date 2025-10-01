Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей Лиги чемпионов — 2025/2026 по футболу на 1 октября

Сегодня, 1 октября, состоятся девять матчей 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги чемпионов 1 октября (время московское):

19:45. «Юнион» (Бельгия) — «Ньюкасл Юнайтед» (Англия);

19:45. «Карабах» (Азербайджан) — «Копенгаген» (Дания);

22:00. «Наполи» (Италия) — «Спортинг» (Португалия);

22:00. «Вильярреал» (Испания) — «Ювентус» (Италия);

22:00. «Арсенал» (Англия) — «Олимпиакос» (Греция);

22:00. «Байер» (Германия) — ПСВ (Нидерланды);

22:00. «Монако» (Монако) — «Манчестер Сити» (Англия);

22:00. «Барселона» (Испания) — «ПСЖ» (Франция);

22:00. «Боруссия» Дортмунд (Германия) — «Атлетик» (Испания).

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

