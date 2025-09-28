Скидки
Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
Главный тренер ЦСКА Челестини высказался о победе над «Балтикой»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался об игре своей команды после матча 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Дивеев – 90+5'    
Удаления: нет / Андраде – 83'

«Доволен тем, как работает наша команда. Парни выкладываются фантастически. Они заслуживают идти в лидерах.

Мы 21 раз ударили по воротам. Они очень хорошо организованы, играют на высокой интенсивности. Создать против них 15 голевых шансов невозможно, но мы создали шесть. Это достойно», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 10 матчей чемпионата России красно-синие набрали 21 очко и занимают первое место. Калининградская команда заработала 17 очков и располагается на пятой строчке.

