Главный тренер ЦСКА Челестини высказался о победе над «Балтикой»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался об игре своей команды после матча 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 1:0.

«Доволен тем, как работает наша команда. Парни выкладываются фантастически. Они заслуживают идти в лидерах.

Мы 21 раз ударили по воротам. Они очень хорошо организованы, играют на высокой интенсивности. Создать против них 15 голевых шансов невозможно, но мы создали шесть. Это достойно», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 10 матчей чемпионата России красно-синие набрали 21 очко и занимают первое место. Калининградская команда заработала 17 очков и располагается на пятой строчке.