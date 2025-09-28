Дивеев объяснил, почему ЦСКА тяжело играть с «Балтикой»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев, забивший победный гол в ворота «Балтики» в матче 10-го тура Мир РПЛ, высказался об игре калининградской команды. Встреча на «ВЭБ Арене» завершилась со счётом 1:0, Дивеев отличился в компенсированное время.

«С «Балтикой» тяжело играть, потому что, если мы будем играть в их футбол, будет тяжеловато. Так было первые 15-17 минут. Они начали играть на переходах, мы начали равняться с ними. Нам было тяжело. А «Балтике» — удобно. Как мы начали контролировать мяч на 20-й минуте, у них не было моментов», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После 10 матчей чемпионата России красно-синие набрали 21 очко и занимают первое место. Калининградская команда заработала 17 очков и располагается на пятой строчке.