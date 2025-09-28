Защитник ЦСКА Дивеев: отпраздновал гол «Балтике», и что-то щёлкнуло в ахилле

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о повреждении во время празднования гола в ворота «Балтики» (1:0) в 10-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Футболист забил единственный мяч в игре на 90+5-й минуте.

«Я отпраздновал, прыгнул, и что-то щёлкнуло в ахилле. Не знаю, сейчас всё нормально. Бывает, что переклинивает именно ногу, но сейчас всё хорошо», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После 10 матчей чемпионата России футболисты ЦСКА набрали 21 очко и занимают первое место. Калининградская команда заработала 17 очков и располагается на пятой строчке. В 11-м туре РПЛ армейцы встретятся со «Спартаком».