Главный тренер ЦСКА Челестини объяснил, почему выпустил Пополитова на матч с «Балтикой»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о дебюте за команду 18-летнего полузащитника Глеба Пополитова в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (1:0).

«Пополитов борется за каждый мяч. Всегда идёт в борьбу. Он показывал это на тренировке. Тяжело входить в такую игру. Но он вышел здорово, оправдал свой выход», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

С лета 2025 года Пополитов являлся футболистом «Чайки». По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 18-летнего полузащитника составляет € 300 тыс. После 10 матчей чемпионата России красно-синие набрали 21 очко и занимают первое место.